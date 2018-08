Yo no pertenezco al PRI, mi partido es Morena: Tiscareño por solicitud de expulsión

Noticias de Chihuahua.-

El morenista Fernando Tiscareño se posicionó en relación al documento que fue entregado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en donde se solicita la expulsión de él, Marco Quezada y Gerardo Sustayta por apoyar a otros proyectos políticos durante la última campaña electoral.

Tiscareño precisó que desde hace casi tres años no pertenece al Revolucionario Institucional y es militante del partido Morena, por lo que no pueden expulsarlo de un instituto político al que no pertenece y del cual se alejó por diversas condiciones que denunció en su momento.

“Nadie puede ser expulsado de una institución u organismo al que no pertenece, yo no pertenezco al PRI, señalé mis motivos para separarme desde hace más de dos años y medio”, detalló quien fuera abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia por la alcaldía de Chihuahua.

}Añadió que su renuncia al PRI se dio porque no estaba de acuerdo ni con las dirigencias, ni con las formas y ni con los gobernantes, lo que hizo público desde que el duartismo se encontraba en el poder.