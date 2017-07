¡Ya basta de violencia e imprudencia!: Bikers convocan a recorrido fúnebre

Noticias de Chihuahua.-

A través de redes sociales y a medios de comunicación, la comunidad biker de Chihuahua, quienes amanecieron de luto por la pérdida de amiga y compañera, la comandante de Vialidad Verónica Villalobos, enviaron una carta a quienes encabezan la seguridad en el estado de Chihuahua, pues son ya 72 horas continuas de violencia con casi 50 muertes violentas.

A continuación el comunicado que compartieron ante la prensa y redes:

Ya basta, La Comunidad Biker Chihuahua, lamenta los echos ocurridos el día de ayer en la vialidad Ortiz Mena en donde perdieron la vida varias personas, así como nuestra hermana Veronica Villalobos, Comandante de Vialidad y Motociclista de Mc Orquídeas, en cumplimiento de su deber, así como también la perdida de nuestro hermano Sergio Subia de Mc Jinetes, por una imprudencia de transito, ya que si se puede evitar no es un accidente, comentamos esto debido a que se encontraba en estado de ebriedad la guiadora del vehículo.

Porque todos somos comunidad, se convoca e invita de corazón a todos los motoclubs , motociclistas independientes y sociedad que deseé sumarse este domingo 2 de julio a las 9 am en el nuevo campus de la UACH al norte de la ciudad donde realizaremos un recorrido por la ciudad. todos de negro , rodaremos lento por lo cual se solicita la comprensión de la sociedad chihuahuense, puesto que ya no es posible ni un muerto mas, estamos todos de luto …nos dirigiremos en orden hasta la Plaza del ángel…donde llegaremos y nos incaremos para hacer oración, tomados de la mano como hermanos que somos. no importa la religón que profeses, lo importante es que nuestras plegarias sean escuchadas y hagan eco, ya que no seran al fiscal ..ni al gobernador …ni a las autoridades …rogemos a dios por un chihuahua mejor, por todos nuestros hermanos mc fallecidos y por cada vida inocente arrancada… y nos retiramos del lugar, por un chihuahua mejor, ni un muerto mas, en chihuahua nos cuidamos todos, nuestras familias nos esperan. la violencia jamas sera la solucion para la violencia. agradecemos a todos sus finas atenciones. creemos firmemente que retomar como sociedad y tener como columna vertebral los valores de la.solidaridad, prudencia, respeto, tolerancia, honestidad , entre otras y la oracion cambiaran las cosas… es demasiada sangre, es demasiada violencia…rogemos a dios por su misericorida y sabiduria. todo chihuahua unido porque ya no queremos , ni un muerto mas !