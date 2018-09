Visita AC de Hiram González escuela Genaro Vázquez

Noticias de Chihuahua.-

Ayer la asociación civil; Centro de Crecimiento Integral y Derechos Humanos, se reunió con 30 jóvenes lideres, mismos que cursan actualmente el nivel medio superior en la Preparatoria Genaro Vázquez.

La reunión se dio dentro de el arranque del programa Programa Juventud Participativa, del Centro de Crecimiento, que busca involucrar en la participación ciudadana a los jóvenes, especialmente a los estudiantes de dicha preparatoria.

Fueron dos integrantes del equipo especializado que conforma al Centro de Crecimiento; Edgar Montes Villa, en compañía de Hiram González, brindaron a los estudiantes una charla sobre la importancia de que los jóvenes participen y se involucren como agentes de cambio en la vida pública y política del país. Además de recibir la información para incidir positivamente en su comunidad.

Posterior a ésta conferencia, los jefes grupales de ambos turnos de la escuela Genaro Vazquez, en su carácter de líderes estudiantes sostuvieron un foro ciudadano en el cual expusieron de viva voz a la asociación civil sus necesidades, entre los que destacaron el acondicionamiento del gimnasio de su escuela, y que los maestros sean flexibles con los alumnos que trabajan y estudian.

Uno de los 30 lideres grupales ahí reunidos, dijo que posterior a ir a clases en el turno matutino debe trabajar, siendo su horario laboral de 8 de la noche a tres de la madrugada, dando ejemplo de la dedicación, ganas de estudiar y esfuerzo en general del alumnado de la Genaro Vazquez Rojas.

Finalmente, los jóvenes coincidieron en que la institución a la cual pertenecen ha despertado un sentido de identidad en ellos, y que lejos de ser una escuela para jóvenes problemáticos -pues expusieron que tras el altercado con la policía municipal, los alumnos de tal escuela fueron juzgados como delincuentes-, aseguraron que su preparatoria a diferencia de lo que se pueda pensar se caracteriza por la entrega, las ganas de estudiar y el empeño de los alumnos, y los maestros .

“No es como muchas preparatorias donde nomás, o sea, tú vas a la escuela pero no saben si entraste a clases. Incluso aquí, los maestros, los prefectos, todos, te dan carilla: “tú vas a traer ésto, tú lo otro”. O sea, yo estoy muy bien en esta escuela y no fue justo que la catalogaran de esa manera(SIC)”, alegó una estudiante del turno matutino.

“En el poco tiempo que yo he estado aquí, pienso que más que nada, más que una simple escuela, es como, mejor dicho; es una familia. Y dentro de la familia nos preocupamos por sus necesidades, por sus preocupaciones, y por lo que realmente quieren lograr. El simple hecho de estar reunidos aquí, y ver las necesidades de cada salón, decada alumno, de cada persona, individualmente. Es algo que, me imagino que así hacen las familias bien construidas, y apenas estamos formando loq ue sería una muy buena base, con esta clase de practicas(SIC)“, sostuvo otra de las estudiantes de la Genaro.

-Yo le agradezco mucho lo que es a la Genaro Vazquez porque realmente me ayudó a sobresalir en cosas que ni yo realmente sabía. Por ejemplo, allá en mi otra escuela me reprobaron por química, y ahora estoy en el laboratorio químico y me llevo muy bien con la maestra, entonces, me gustaría que la a la Genaro se le conozca por ser una prepa Incluyente y no cómo la tienen catalogada (SIC)”, refirió una alumna que se dijo feliz de su estadía en dicha institución educativa.

-“Porque realmente aquí no caen los reprobados, o sea, si caes aquí es porque tú decidiste caer aquí. Aquí no hay de que:-“¡Ay, tú eres un reprobado”-, no. O sea, aquí no hay muchos repetidores(SIC)”- refiró una alumna, a quien su compañera le replicó:

-“Dicen, la Genaro Vazquez es de lo peor porque van los corridos, van los reprobados, y a lo mejor y sí, pero porque los profes les dan el apoyo, y sin embargo de aquí salen graduados los que en otras preparatorias no hacen. Entonces reconocen y ven todo malo, pero nunca la van a dar a conocer por todo lo que ha hecho la preparatoria”(SIC), puntualizó una de las jefas de grupo.