Violencia en Carichí es por choque de “El 80” y “El Tigre”; no descartan incursión de otro grupo

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que los hechos que se han suscitado en el municipio de Carichí así como en regiones cercanas, son producto de la confrontación entre Arturo Quintana Quintana, “El 80” y de Julio César Escárcega Murillo alias “El 109” y/o “El Comandante”, quienes forman grupos antagónicos dentro de la misma organización del Cártel de Juárez.

“Lo que estamos observando en ese región es que en efecto, la confrontación de grupos criminales no ha cesado, ha habido mayor presencia de la policía y la estadística nos indica que específicamente en algunas regiones se ha logrado contener, no obstante eso no significa que esté resuelto el problema, tenemos que seguir trabajado”, acotó.

Pencihe Espejel refirió que será necesaria una mayor presencia de las policías así como atacar las capacidades de las organizaciones criminales, ya que los enfrentamientos entre “El 80”, y el grupo denominado “El Tigre”, encabezado por Escárcega Murillo, no han cesado.

El fiscal añadió que si bien no se ha establecido que en la región hayan incursionado más grupos criminales de otras entidades, no se descarta, ya que se tienen datos de que células originarias de Sonora tratan de entrar en Madera y otras regiones.

Por otra parte, el funcionario reiteró que las fracturas y enfrentamientos entre bandas de la delincuencia organizada por el control de espacios también se liga a la reestructuración del modelo de seguridad, al combatir a los criminales sin complicidades ni negociaciones que anteriormente les permitían controlar ciertos puntos del estado.