Vinculan a proceso a Toño López por abuso de confianza

Noticias de Chihuahua.-

El ex diputado José Antonio López fue vinculado a proceso por el delito de abuso de confianza, dentro de la causa penal 60/2018, tras desahogarse la audiencia correspondiente en la ciudad de Jiménez.

Previo a ser vinculado, López fue detenido en la ciudad de Jiménez con una orden de aprehensión emitida por un juez de Chihuahua, por el delito de abuso de confianza, dentro de la causa penal 4034/2018 referente a un fraude de 5 millones 227 mil 105 pesos.

En la audiencia de vinculación o no a proceso que continuó sin su presencia, el Ministerio Público señaló que el ex panista afectó a los menores Perla Lizbeth y Alan Carrillo Avilez, propietarios de un rancho, a quienes representó en un contrato de derecho de vía, pero no les entregó el pago de 12 millones 665 mil 228 pesos.

Según estableció el MP, el expanista, en representación de los menores propietarios del rancho La Parra, en Valle de Allende, con una carta poder notariada realizó un contrato de ocupación superficial de derecho de vía, con Pemex Gas, por el monto antes mencionado y recibió el pago en un cheque el 2 de septiembre del 2015, sin que hasta la fecha hubiese entregado el dinero a los dueños.

Tras la vinculación, el juez fijó un plazo de seis meses para desahogar la investigación complementaria.