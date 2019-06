Vinculan a proceso a enfermero, su esposa e hijo por multihomicidio

Noticias de Chihuahua.-

El juez de control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los tres imputados por el multihomicidio de la familia Romero Armendáriz, dentro de la causa penal 1614/2019.

La audiencia se celebró en la Sala 1 de la Ciudad Judicial, donde estuvieron presentes los imputados Jorge Alberto C. A., enfermero del IMSS; su esposa Lisseth C. S. y su hijo Jorge Alberto C. C.

Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2019 en la residencia de la familia Romero Armendáriz, ubicada en la calle Universidad Nayarit 9714, del fraccionamiento Residencial Universidad, donde fueron asesinados con arma de fuego María Romero Armendáriz, Ricardo Iván Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza.

Según el testimonio del hijo de María y Ricardo, que tenía dos años y nueve meses cuando ocurrieron los hechos, el responsable del homicidio fue el enfermero, a quien llamó “lobo” y otras personas que lo acompañaron.

Declaraciones de diversos testigos señalan que los imputados engañaron a la familia Romero al cobrarles 500 mil pesos para colocar al señor Daniel Gregorio al frente de la lista para recibir un trasplante de riñón.

Cuando las víctimas descubrieron que Jorge Alberto C. A., sólo les daba largas acordaron citaralo para pedirle el reembolso de su dinero, sin embargo, fueron asesinadas en casa de María y Ricardo.

El juez había impuesto ya un año de prisión preventiva como medida cautelar. Ahora fijo un plazo de investigación de tres mese.