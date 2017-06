Vinculan a proceso a cuatro ex duartistas por entregar 14 mdp al PRI; seguirán en libertad

Noticias de Chihuahua.-

El juez de Amir Sánchez dictó auto de vinculación a proceso al ex secretario de Hacienda, Jaime H.C.; al exdirector de Egresos, Jesús O. A.; al ex director de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel M.A y al secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli R.Ch, por la entrega de 14 millones 609 mil 583 pesos al partido tricolor, provenientes de descuentos a las compensaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado, según se asienta en la causa penal 457/2017.

Los imputados fueron los únicos cuatro ex funcionarios que atendieron el citatprio de la justicia federal a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que ni el ex gobernador César Duarte Jáquez, la ex diputada local, Karina Velázquez Ramírez; el ex director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles y el ex coordinador administrativo, Adrián Dozal Dozal se presentaron.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI/CHIH/2259/2016, derivada de la denuncia presentada por la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, en la cual se cuenta que durante el 2015, por instrucción del ex mandatario César Duarte, la Secretaría de Hacienda, a cargo del imputado Jaime Ramón H.C., realizó retenciones de entre el 5 y 10 por ciento de las compensaciones de todos los trabajadores con cargo de jefe de departamento y superiores, con sueldos de más de 12 mil pesos, los días 20 de cada mes.

Dicha operación era supervisada por los imputados Gerardo, Jesús y Adrián, quienes se encargaban de depositar las retenciones en la cuenta 0166143970 de Bancomer, a nombre de Gobierno del Estado y de hacer que los recursos llegaran en efectivo al PRI a través de Pedro Mauli R. Ch., que fungía como secretario de Finanzas del Partido.

Para el desvío se expidieron 12 cheques por las siguientes cantidades:

-Cheque 0478685 del 27 de enero del 2015 por la cantidad de 1 millón 233 mil 170 pesos

-Cheque 0486731 del 25 de febrero por la cantidad de 1 millón 199 mil 522 pesos

-Cheque 0495033 del 26 de marzo por la cantidad de 1 millón 197 mil 413 pesos

-Cheque 0503353 del 29 de abril por la cantidad de 1 millón 195 mil 153 pesos

-Cheque 0511490 del 26 de mayo por la cantidad de 1 millón 205 mil 878 pesos

-Cheque 0519794 del 25 de junio por la cantidad de 1 millón 208 mil 628 pesos

-Cheque 0527983 del 29 de julio por la cantidad de 1 millón 244 mil 881 pesos

-Cheque 0536173 del 28 de agosto por la cantidad de 1 millón 266 mil 897 pesos

-Cheque 0544651 del 25 de septiembre por la cantidad de 1 millón 194 mil 885 pesos

-Cheque 0554143 del 28 de octubre por la cantidad de 1 millón 230 mil 786 pesos

-Cheque 0562707 del 25 de noviembre por la cantidad de 1 millón 228 mil 434 pesos

-Cheque 0578226 del 23 de diciembre por la cantidad de 1 millón 204 mil 136 pesos

Estos hechos, refirió la Fepade, contravienen el artículo 126 constitucional que hace alusión a la prohibición de realizar retenciones, descuentos, deducciones o embargos a los salarios de los trabajadores, salvo en los casos autorizados por la ley, por lo que los tres imputados podrían enfrentar una pena de 200 a 400 días multa y entre 2 y 9 años de prisión.

De acuerdo a la Fiscalía, el imputado Miguel Ángel M. A., en su calidad de Director de Programación y Control de Pagos de la Secretaría de Hacienda, fe el encargado de endosar once de los 12 cheques antes mencionados, salvo el del 27 de enero que fue endosado por Jaime Ramón H.C.

A Jesús O. A., ex director de Egresos, le atribuyó el no haber ejercido la función de vigilancia sobre las direcciones que tenía a su cargo, ya que con su omisión permitió que la Dirección de Programación y Control de Pagos realizara el endosado de los cheques y que la operación delictiva siguiera su curso.

Asimismo, Jaime H. C., ex secretario de Hacienda, fue quien firmó la autorización de los 12 cheques y, como se dijo, endosó el cheque del 27 de enero por la cantidad de 1 millón 233 mil 170 pesos.

Además de esta imputación, los tres ex funcionarios fueron acusados de hacer disposición ilegal de recursos a los que tienen acceso en virtud de su cargo y destinarlos a un partido político, cuando la ley establece que el Poder Ejecutivo no puede favorecer económicamente a instituciones políticas, delito por el cual también recibirían una sentencia de entre 2 y 9 años.

En cuanto a Pedro Mauli R. CH. ex Secretario de Finanzas del PRI, se le imputa el haber recibido el recurso del Gobierno Estatal personalmente, a pesar de que la ley prohíbe a los funcionarios de partidos políticos el aceptar cualquier clase de apoyo económico de parte del Poder Ejecutivo y sus dependencias, delito por el que recibiría de 5 a 10 años de prisión.

También se le acusa de falsear información, luego de asegurar ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral (INE) que el PRI no tuvo injerencia en las retenciones salariales a los trabajadores de Gobierno y que no recibió aportación alguna por parte del Ejecutivo, por lo que enfrentaría otra pena de 2 a 9 años.