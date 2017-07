Van cinco colonias afectadas; al norte hay autos varados

Noticias de Chihuahua.-

Según el reporte de Seguridad Pública Municipal y Bomberos, en lo que va de la mañana de sábado se registran inundaciones en las colonias: Granjas Cerro Grande, Toribio Ortega, Valle Dorado -zona sur-; Villa, Revolución -zona norte- en estas dos últimas reportan que hay varios autos varados.

Por otro lado desde ayer, se informó que en Labor de Terrazas los habitantes están incomunicados y culpan al empresario de Bafar, Eugenio Baeza Fares.

El Clima. De acuerdo con la Conagua, se pronostican tormentas dispersas por la tarde, con 60% de probabilidad de lluvia, que por la noche será de 90%. La temperatura máxima será de 26º C, y habrá vientos de hasta 16 km/h.

Para la mañana y tarde habrá 69% de humedad, con 60% de probabilidad de lluvia y se esperan tormentas dispersas.

La temperatura máxima será de 26º C, y los vientos tendrán promedio de 16 km/h.

Para la noche se espera que la probabilidad de lluvia aumente a 90%, con posibilidad de tormentas. La humedad será de 83% y el viento de aproximadamente 12 km/h; la temperatura mínima será de 17º C.

Lo anterior indica la página del clima The Weather Channel, además se informa que la salida del sol será a las 06:16 horas, mientras que la puesta de sol será a las 20:03 horas.

Apoyan policías. Hoy la alcaldesa Maru Campos realizaría un evento de entrega de 40 patrullas en la explanada del Palomar, sin embargo el evento protocolario se suspendió para que los agentes que fueron convocados, mejor salieran a ayudar en las colonias afectadas.

¡Cuidado! En estos tres días de lluvia constante en la capital, dos hombres ya han sido arrastrados por la corriente, afortunadamente no ha pasado un hecho grave, sin embargo las autoridades han sido estrictas en aclarar que si no es necesario salir de casa, no lo haga, conducir a velocidad baja y seguir recomendaciones de Protección Civil como lo es guardar documentos en bolsas de plástico en caso de inundaciones.