Van 90 homicidios en el estado en 17 días del 2019

Noticias de Chihuahua.-

En sus estadísticas, el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec) informó que en los primeros 17 días de este 2019 se han registrado 90 homicidios dolosos en la entidad.

El municipio con mayor número de asesinatos es Ciudad Juárez, con 61 casos, seguido de la capital con 22, Cuauhtémoc con cuatro, Parral con dos y Jiménez con uno.

Apenas el miércoles 16 de enero, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua cuando circulaban sobre la calle 42 y vialidad Ch-P.

El ataque cobró la vida vida el policía segundo Roberto Carlos Rivero Chacón y dejó a otro elementos lesionado.

Tras estos hechos fueron detenidos Ernesto F. M., de 19 años de edad; Jose Alfredo C. C., de 20; Joel Iván M. C., de 21, así como Jonathan C. C., de 22 y José Israel R. L., de 28, además de dos mujeres de nombre Brenda Janeth C. L. y Paola Yazmín R. O., de 18 y 26 años, respectivamente.

Además, durante el jueves se registraron cinco ataques a policías municipales en Ciudad Juárez que dejaron como saldo una agente muerta y siete elementos heridos, así como el delincuente abatido.

Ese mismo día en esa ciudad, un camión fue incendiado de manera intencional en las calles de la avenida Tecnológico y calle Aeronáutica. Según el conductor, tres hombres armados se apoderaron de la unidad en la Línea Poniente Sur, bajaron a los pasajeros y rociaron gasolina a la unidad para prenderle fuego.