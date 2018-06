Vamos a regresarle a la sociedad lo que les corresponde: Crystal Tovar

Noticias de Chihuahua.-

“Crear el Sistema Estatal de Becas para Familias en condición de extrema pobreza, es retribuirles a los ciudadanos lo que es de ellos. Es tener conciencia social, pues nuestra propuesta está dirigida a todas esas familias que en verdad requieren la ayuda, pues pedimos que se ayude a familias que sí tienen mamá y papá, pero también a aquellas en las que sólo hay una madre al frente o cuando sólo es papá el que se quedó con sus hijos”.

Con esta propuesta que presenta la candidata al Distrito 17 por el Partido de la Revolución Democrática, Crystal Tovar Aragón, refrenda su compromiso por llevar al Congreso del Estado, leyes que verdaderamente sean de beneficio para la población; de esta manera, se busca continuar con el trabajo realizado por la actual diputada con un notorio perfil social y demandante del respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos sin importar condición social o económica.

“He tenido la oportunidad de escuchar de manera directa la desilusión de las y los chihuahuenses por la clase política. Parecen no entender las necesidades de sus gobernados. He escuchado señalamientos de habitantes en este sector, al oriente de la ciudad, quienes me aseguran que no han recibido ningún apoyo por parte del gobierno y por ende las condiciones económicas y sociales de sus familias no mejoran”, enfatizó Crystal Tovar.

La propuesta de campaña para las diversas colonias que hay al Sur y al Norte de la ciudad, en donde es evidente que existe una mayor marginación, requiere de algo más que programas asistencialistas o programas sociales con nombres muy llamativos que no cumplen con el objetivo primordial que es abatir la pobreza y la pobreza extrema en donde destaca la atención a adultos mayores, menores de edad y madres de familia.

Tovar Aragón, candidata a diputada por el Distrito 17, recordó que aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza extrema tiene tres o más carencias sociales y además, el ingreso del padre de familia e incluso sumando el ingreso total de la pareja, es menor que la línea de bienestar mínimo.