Va Maru por una ciudad segura, competitiva y atractiva

Noticias de Chihuahua.-

Maru Campos, candidata a la alcaldía por la coalición “Por Chihuahua al Frente”, presentó tres de los ejes que conforman su propuesta y visión de la ciudad, los cuales tienen como objetivo consolidar al municipio de Chihuahua como líder en el país en diversos temas, como es el caso de la seguridad, la competitividad y una ciudad atractiva. Lo anterior durante una reunión con empresarios de INDEX, quienes reconocieron sus logros.

“Este nuevo periodo no solo pretende arreglar más parques, recoger más basura, pavimentar más calles: eso lo tenemos que hacer, es un deber. Para lo que es esta reelección es para poner al municipio de Chihuahua como punta de lanza en el país y a nivel internacional, ¿por qué no ambicionarlo, por qué no plantearlo así? Con una gran receta de acciones específicas, les hablo de tres engranajes principales: ciudad segura, ciudad competitiva y ciudad atractiva”, explicó Maru ante los asistentes.

Por su parte, los empresarios industriales felicitaron a Maru por los logros de la pasada administración como fue el caso de la Gaza de la Cantera y reconocieron los avances que ha presentado Chihuahua en menos de dos años: “Maru, el ejemplo que están dando ahorita: yo cada vez que paso por la gaza, es impresionante, estoy en otro lugar, se ve la rectitud, la pulcritud, que le metieron ganas y que muchas cosas pueden seguir así”, comentó el licenciado Caballero.

Entre las propuestas se encuentran:

CIUDAD SEGURA:

-Firma del gran pacto “Chihuahua, sigamos juntos para mejorar tu seguridad”

-Extender el programa realizado en Riberas de Sacramento

-Policía escolar virtual

-Capacitar y certificar al 100% de los policías y bomberos

CIUDAD COMPETITIVA:

-Gestionar la construcción de un nuevo parque industrial

-Crear Centros de Innovación para impulso de emprendedores

-Apoyo a MiPyMes para impulsar su inserción en cadenas productivas

-Fomentar oficios especializados para impulsar el valor agregado en las vocaciones del municipio y para la manufactura 4.0

CIUDAD ATRACTIVA:

-Instalación de luz blanca en toda la ciudad

-Impulso al Fideicomiso del Centro Histórico –se incluye el polígono del Centro de Convenciones y el Palomar

-Impulso al Fideicomiso Tres Presas

-Construcción del Mirador Cerro Grande

-Creación del Circuito Museográfico del Centro Histórico