Va Alex Domínguez por la Presidencia de Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

A unos días de que ofreciera una conferencia de prensa para indicar que siempre no buscará la Alcaldía, dado que su partido ya había elegido Patricio Martínez García como aspirante, Alejandro Domínguez, anunció que regresa a la contienda por la Presidencia Municipal, luego de que quien haya sido el abanderado para la elección decidiera retirarse desde ayer.

“La política es de retos, nada me ha sido fácil y nada me ha sido dado; la dirigencia nacional del Partido me ha llamado, hemos platicado cerca de 2 horas y media y acordamos trabajar para ofrecer a los chihuahuenses una mejor ciudad; mañana me registraré a las 11:00 am en la sede del PRI estatal, con trabajo y propuestas habremos de lograr la meta”, expresó el aspirante.

Cabe destacar que mañana también por el Partido Acción Nacional, a las 11 horas se registrará la alcaldesa María Eugenia Campos Galván en búsca de la reelección.