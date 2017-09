Urge el Halcón 1; confía DSPM en llegar a un acuerdo

Noticias de Chihuahua.-

El jefe de la Policía Municipal, Gilberto Loya confió en que autoridades que participan en el Comité de Compras en Oficialía Mayor, muy pronto lleguen a un acuerdo y así poder solucionar el daño que tiene el helicóptero XC-DSP mejor conocido como el Halcón 1.

Tal declaración la dio a conocer Loya Chávez una hora antes de que el síndico Miguel Riggs revelara que ha sido la DSPM es quien no ha querido contratar a una empresa para que lo repare, pues la primera vez que se tumbó en el comité de compras una licitación era para la empresa Omega Aerosupport la cual pedía más de 378 mil dólares. No se aprobó contratarla porque no era precisa en la documentación.

Ayer la presidenta Maru Campos, arremetió contra el síndico Miguel Riggs y el regidor Carlos Raynal, pues los acuso de que ellos al pertenecer al Comité de Compras frenan y rechazan cada oferta para que una empresa recupere el Halcón 1.

Gilberto Loya evitó dar más declaración referente al tema, sólo dejó claro que urge el Halcón 1 sobrevolando en la capital.