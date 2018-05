Tribunal revoca suspensión y ordena traslado de Gutiérrez

Noticias de Chihuahua.-

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa dejó sin efecto la suspensión provisional que se otorgó al Gobierno del Estado para impedir el traslado de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, a un penal de la Ciudad de México, así como el de los ex colaboradores de César Duarte, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, quienes son acusados de un desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua a las campañas del partido tricolor durante el 2016.

El fallo del tribunal fue notificado al director del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán, Juan Martín González Aguirre, para que proceda con los trámites y se realice el traslado, luego de que un juez federal requiriera a los involucrados en este desvío para ser juzgados en el ámbito federal, pues derivado de una sentencia se entregó la competencia a la justicia federal sobre este caso.

El juez de Distrito del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, Gerardo Moreno García, requirió en días pasados y en distintas ocasiones el traslado del detenido, así como a los ex funcionarios estatales, sin embargo nunca se dio dicho traslado por lo que se impusieron multas al director del Cereso estatal por más de 161 mil 200 pesos, ya que no se acató la orden de traslado de los ex servidores públicos.

Derivado de estos requerimientos, el Gobierno del Estado logró frenar la entrega de los ex colaboradores de Duarte y del ex secretario general del PRI y se ordenó, tras una suspensión provisional, que estos continuarían en el penal de Aquiles Serdán, sin embargo se notificó que el Tribunal revocó dicha suspensión y de nueva cuenta se solicitó la entrega del acusado a la justicia federal.

En diversas ocasiones las autoridades estatales, especificamente el fiscal general César Peniche y el gobernador Javier Corral Jurado, señalaron que el traslado correspondía solamente a los jueces locales, sin embargo esta versión fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia, pues indicó que competía acatar la orden al Gobierno del Estado y las autoridades penitenciarias.