Traslado de La Coneja es responsabilidad del poder judicial, no de la Fiscalía: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que el traslado del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, es una decisión del poder judicial local y no de la Fiscalía General del Estado.

El viernes pasado, se notificó que el juez federal Gerardo Moreno García estableció un plazo de 24 horas para que el director del Cereso estatal de Aquiles Serdán ejecutara el traslado del ex secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, de lo contrario se aplicarían multas por más de 80 mil pesos.

No obstante, Corral Jurado sentenció que el que debe dar respuesta a este emplazamiento es el juez de la causa y no las autoridades penitenciarias, por lo que la Fiscalía no debería hacerse acreedora a ninguna sanción por no ordenar el traslado del imputado.

La orden del juez derivó del resolutivo del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en el que determinó que Gutiérrez y los ex funcionarios duartistas, Gerardo Villegas Madriles y Antonio Tarín García debían ser juzgados en el fuero federal por la presunto triangulación de 250 millones a campañas del PRI en el 2016.