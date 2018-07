Tiene Pensiones cubierto el 96% del cuadro básico de medicamentos

Noticias de Chihuahua.-

Ante las quejas por supuestos desabastos de medicamentos en sus farmacias, el director de Pensiones Civiles de Estado, Alberto Herrera González, negó estas versio al asegurar que se tiene cubierto el 96 por ciento del cuadro básico de medicamentos.

“Tenemos un instrumento que no impusimos como una política que se llama cuadro básico de medicamento de mil 50 partidas. Este cuadro básica en algunas nadie lo tiene como pensiones”, aseguró el funcionario.

Añadió que el 96 por ciento de este cuadro está actualmente en almacén y en todas las farmacias del estado y, aunque pudiera haber un caso de una persona que no llega a encontrar en eterminado momento del medicamento que busca, la situación se resuelve en no más de una hora.

Incluso aseguró que ha solicitado a las organizaciones sindicales que le presenten las recetas que no han sido surtidas por falta de basto y hasta el momento no hay una sola que no haya tenido solución.