Tema de jueces y magistrados es estrategia vs poder judicial y Operación Justicia: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reiteró su respaldo al proceso de elección de jueces y magistrados realizado por el Consejo de la Judicatura y señaló que la denuncia presentada por el consejero Joaquín Sotelo es parte de una estrategia para desacreditar al poder judicial y a la Operación Justicia para Chihuahua.

“Yo no solamente he avalado he reconocido he ponderado que el poder judicial del estado de Chihuahua haya llevado un proceso transparente, riguroso profesional histórico diría yo de selección de jueces y magistrados. Me parece que se ha generado toda una polémica muy injusta y sin elementos mayores probatorios, sólo el dicho de una persona”.

Corral Jurado calificó de irresponsable la denuncia del consejero Sotelo, pues ni siquiera le puse nombre ni apellido a la acusación que presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades en los resultados de los exámenes de oposición aplicados a los aspirantes.

Añadió que habría qué revisar quiénes salieron beneficiados y quiénes perjudicados al final del proceso para ahondar en los intereses que motivan estas denuncias, pues aseguró que detrás de ellas está la intención de desprestigiar al poder judicial en esta nueva etapa que encabeza el magistrado Pablo Héctor González Villalobos y también como una forma de resistencia hacia la Operación Justicia para Chihuahua.