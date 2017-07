Técnicamente no requerimos aprobación de reestructura, pero apelamos al legislativo: Gobierno

Noticias de Chihuahua.-

El director de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Fernández, señaló que el gobierno estatal no está técnicamente obligado a solicitar la aprobación de la reestructuración de la deuda bancaria al Congreso del Estado, ya que no esta propuesta no implica mayor endeudamiento o desmejorar las condiciones de pago de la misma, sin embargo, por instrucción del gobernador, se acudió al legislativo para no dejar ninguna duda de la transparencia de este proceso.

En este sentido, el director apuntó que si bien se contratará un crédito de 20 mil 404 millones 862 mil 445 pesos, éste servirá para sustituir a la deuda bancaria actual pero con mejores condiciones no sólo de tasa de interés, sino con un plazo menor, cero comisiones y menores garantías que las que actualmente se comprometen para su pago.

Esta misma postura fue mostrada por el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, quien indicó que el rigor de acudir al Congreso es precisamente para que esta representación social, que conoce de cerca las necesidades presupuestarias y el déficit que padece el estado, cuente con todos los elementos para tomar decisiones que beneficien a toda la entidad.

El secretario puntualizó que a pesar de los grandes ahorros que se han generado con el acuerdo de austeridad girado por el gobernador Javier Corral Jurado, el Estado necesita de “imaginación y talento” para buscar otras alternativas que generen más recursos y eviten que Chihuahua caiga en una alerta roja por la inviabilidad de su deuda pública.