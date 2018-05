Suspensión de elección en Zaragoza no debe ser la alternativa; violencia no ha afectado proceso: IEE

Noticias de Chihuahua.-

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meráz González, señaló que el organismo que preside no ha recibido ninguna solicitud formal de partidos políticos para suspender las elecciones en el municipio de Ignacio Zaragoza, así como también dejó en claro que el Instituto no cuenta con las facultades de cancelar las mismas pues lo único que indica la ley es que deben dedicarse a la realización de elecciones periódicas.

Meráz González señaló que hasta el momento la violencia en las diferentes partes del estado no ha afectado al proceso electoral, pese a que en Ignacio Zaragoza fue asesinada una candidata del PRD y se atacaron propiedades del candidato de este partido a la alcaldía Felipe Mendoza, quien se mantiene escondido tras el asesinato de su compañera.

También dentro de este proceso partidos como Morena no han podido registrar candidatos en tres municipios, siendo estos

Batopilas, Carichi e Ignacio Zaragoza, debido a que los militantes del paritdo se mostraron atemorizados para participar en la contienda, pero pese a esto se indicó que no existe un riesgo para el proceso electoral y todo continuará fluyendo como hasta ahora.

El consejero electoral manifestó que no ve como opción la suspensión de la elección, sino que se deben buscar alternativas con las autoridades competentes para proporcionarle a los ciudadanos condiciones de seguridad en los municipios a fin de que puedan acudir a las urnas para emitir un voto razonado, libre y sin temor porque es la única defensa de la vida democrática.

“Estamos ciertos en que no debemos dejar de lado cualquier circunstancia que trastoque el proceso electoral y la vida democrática, pero debemos de mirar hacia el frente con las miras puestas al primero de julio, seguimos trabajando de manera normal, jurídicamente y administrativamente hablando, no estamos ajenos a que un contexto de violencia pudiera afectar la barrera del proceso electoral, pero no es motivo para nosotros de pensar en circunstancias donde deban suspenderse las elecciones”, precisó la autoridad electoral.