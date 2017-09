Suspende Policía Vial decomiso de “chuecos”

Noticias de Chihuahua.-

El comisario jefe de la División Policía Vial, Carlos Armando Reyes López, emitió un oficio mediante el cual se ordena la suspensión del decomiso de vehículos de procedencia extrajera en la ciudad de Chihuahua.

Durante el mediodía de este lunes, integrantes del movimiento “Ni un decomiso más” bloquearon el centro de la ciudad para exigir un alto a la detención de unidades importadas en la capital, al considerar arbitrario que el gobierno dejara sin efecto un censo realizado durante el sexenio de César Duarte, en el cual se les dotó de los llamados engomados “CH”.

En este sentido, Reyes López refirió en el oficio que la Policía Vial dejará de asegurar aquellos vehículos con engomado “CH” que fue otorgado durante la pasada administración a miles de propietarios de “autos chuecos”.

De igual manera se suspenderá el decomiso de unidades que no acrediten su estancia legal en el país, hasta que el propio gobierno estatal no ofrezca un posicionamiento de la situación que guardan las mismas.

La medida temporal se aplicará tanto en la ciudad de Chihuahua como en las áreas de competencia de la División de Policía Vial.

El documento signado por el comisario jefe dice textualmente:

“Por este medio me permito informar que a partir de la fecha se suspende el decomiso de los vehículos con engomados CH, así como cualquier vehículo que no demuestre su estancia legal en el país, en los municipios de competencia de esta División de Policía Vial esto hasta en tanto no se dé un posicionamiento sobre la situación de estos vehículos por parte de Gobierno del Estado