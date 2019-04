Suman 788 homicidios en el año; hay estados más violentos, dice Corral

Noticias de Chihuahua.-

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el 28 de abril se registraron 788 homicidios dolosos en la entidad, sin embargo, para el gobernador Javier Corral Jurado, esta cifra no resulta alarmante pues existen regiones del país más violentas.

La FGE ha contabilizado 200 asesinatos en enero, 175 en febrero, 204 en marzo y 209 hasta el 28 de abril, sin embargo, el mandatario estatal minimizó el incremento de hechos violentos.

Durante una entrevista en Ciudad Juárez, al jefe del ejecutivo se le señaló que abril ha sido el mes más sangriento del 2019, no obstante, Corral sólo manifestó que no es verdad que sea el más violento en el país.

“No es el más violento en el país, eso no es cierto. Pero no es una cifra que sea a nivel nacional, eso no es así no es cierto. hay en el país otras zonas muy violentas nosotros estamos combatiendo la violencia”