Suma enfermero del IMSS denuncias por venta fraudulenta de plazas

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que existen nuevas denuncias por fraude en contra de Jorge Ceballos Almengor, enfermero del IMSS acusado de un homicidio y venta de plazas y además vinculado a la masacre de cinco miembros de una familia.

Peniche Espejel refirió que por el momento no se puede precisar la cantidad de denuncias que se han recibido en la Fiscalía por la venta fraudulenta de plazas presuntamente cometida por esta persona, sin embargo aseveró que el Ministerio Público (MP) ya integra las carpetas correspondientes.

Añadió también que las investigaciones apuntan a que este enfermero tuvo el apoyo de por lo menos una persona, sin embargo no precisó si se trataría de su esposa o de otro trabajador del Seguro Social.

La semana pasada, el fiscal refirió que la cónyuge del enfermero no está en calidad de prófuga ya que no existe una orden de aprehensión en su contra o siquiera una investigación en torno a ella, aunque no descartó que se le llegue a buscar para que declare .