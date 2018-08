Sostuve intachable conducta respecto a manejo de recursos: Tachiquín

Noticias de Chihuahua.-

El ex secretario de Educación y ex director de Pensiones Civiles del Estado, Marcelo González Tachiquín, publicó una carta en sus redes sociales en la cual señaló que durante su gestión como funcionario estatal del gobierno de César Duarte Jáquez sostuvo una intachable conducta ética respecto al manejo de recursos públicos y se mostró inconforme con las acciones que se realizaban desde la titularidad del Gobierno.

Aclaró que no existe ninguna persona que pueda decir que él hizo negocio con su función pública, así como tampoco pidió algo a cambio por prestar algún servicio o para proveer algún producto, por lo que confía en las accione que realizó desde Pensione Civiles del Estado hasta la Secretaría de Educación, pues en ella logró mejorar sus capacidades y pese a que hubo errores nunca fueron con dolo ni con corrupción.

A continuación la carta íntegra:

“A mi familia, amigos e interesados:

Ya casi hace tres años que renuncié a seguir trabajando con un gobierno estatal en donde tuve profundas diferencias con su titular y al que aporté mis ideas y mi trabajo por poco más de 4 años. Los cientos de personas que estuvieron cerca de esa etapa saben muy bien cuan distinto yo pensaba con relación a muchas decisiones que ahi se tomaron.

En aquel momento, también decidí renunciar a 20 años de militancia en el partido al que pertenecía para poder avanzar de manera sana a mi siguiente etapa profesional: ser consultor y socio de uno de los despachos más prestigiosos a nivel mundial en materia de desarrollo personal y corporativo. (Recuerdo que muy pocos entendieron mi decisión, otros la criticaron y al paso de los meses y años muchos de esos críticos terminaron emulándola).

Sin embargo, después de prepararme toda mi vida para el servicio público (incluso estudiando una Maestría y un Doctorado en gobierno hace más de 15 años en prestigiosas instituciones internacionales), de haber formado decenas de generaciones de estudiantes universitarios y de haber adquirido amplia experiencia en la actividad politica, reconozco que ha sido muy alto el precio pagado por haber pertenecido por 2/3 partes de la administración a ese equipo hoy criticado por muchos. En esa época algunos realizaron acciones deshonestas que terminaron estigmatizándonos a todos…y no todos realizamos acciones deshonestas.

Quiero aclarar que los titulares de las distintas áreas del Gobierno del Estado de Chihuahua, jamás me han acusado a mi directamente de nada, ni me ha involucrado en algún asunto en particular. La verdadera fuente de especulaciones con frecuencia irresponsables, ha estado en un par de medios de comunicación que cada vez que escuchan frases sobre “el ex secretario de educación” no pueden ver más allá de un servidor a pesar de que en esa administración hubimos hasta 6 titulares de esa dependencia.

No soy una persona que agrede, reclama o pelea por cosas que suceden en mi entorno, me he formado el excelente hábito de responsabilizarme de todo lo que me suceda (lo bueno y lo a veces no percibido como tan bueno), sin embargo, el daño que con cada nota ligera o columna editorial han generado a mi apellido, a mi familia y a mi trayectoria profesional, les deseo de todo corazón que nunca se los hagan a ellos, a sus hijos o a cualquier ser humano. Curiosamente a los titulares de esos medios los traté con mucho respeto, apoyo y solidaridad cuando en momentos de crisis para ellos requirieron de mi mano. No les pido reciprocidad, ese es un valor que debe de nacer de ellos, sólo se los recuerdo.

Es un gran reto construir un nombre y un prestigio, sin embargo suele ser sencillo que medios con capacidad de influencia social lo ensucien sin darse cuenta el daño que pueden heredar a generaciones completas. Estoy seguro que no lo hacen por malicia, sino por el desconocimiento de los daños a mediano y largo plazo que generan.

Los que durante esos 4 años fueron mis compañeros de trabajo en el gobierno, colaboradores, proveedores, críticos, los que me pidieron favores y a quien no se los pude hacer, aliados y no tan aliados, saben que siempre sostuve una intachable conducta ética cuando del manejo de recursos públicos se trató. No hay una sola persona que pueda decir que hice algún negocio con ella o que le pedí algo a cambio por prestar algún servicio o para proveer algún producto. En estos tiempos de tanta convulsión política, no quedamos muchos que podamos decirlo así de claro y de frente en la red social más grande del mundo.

Hoy he decido hacerlo por que confío en que tantas acciones de gobierno que encabecé desde Pensiones Civiles del Estado y la Secretaria de Educación, se hicieron de la mejor manera que mis capacidades intelectuales me permitieron. Entiendo que los posteriores titulares tengan otra visión y óptica y que bueno! ya que eso es lo que permite la evolución de la sociedad. Hubieron errores, pero nunca con el dolo de realizar prácticas de corrupción o de afectar a alguien.

Les quiero pedir a ese par de medios que están en su derecho de informar, más no de difamar, que ante cualquier duda que tengan, pregunten a los involucrados antes de juzgar, ante la duda siempre existirá el beneficio de la duda. Piensen en los hijos, padres y parejas de quienes ustedes juzgan mediáticamente e imagínense como se sentirían los suyos si fueran ustedes los exhibidos. Por último y en absoluto ánimo de conciliación, si tienen alguna pregunta, búsquenme personalmente como lo hicieron cuando en el pasado necesitaron de mi apoyo, ya que hoy sin duda lo volverán a encontrar.”