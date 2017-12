Sospecha Corral que Duarte filtró declaraciones a Reforma para amedrentar a la federación

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, negó que el Ejecutivo haya filtrado al periódico Reforma las supuestas declaraciones del ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, en las que acusó la participación de Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y otros funcionarios del PRI Nacional, en el desvío de más 250 millones de pesos del erario estatal y por el contrario, señaló a César Duarte Jáquez como la posible fuente de la que se extrajeron estos documentos.

“Nosotros no tenemos por práctica filtrar a ningún medio ni local ni nacional y menos el Ministerio Público, sería contraproducente, diría contrario a los objetivos de sus investigaciones por lo tanto doy por descartado que el Ministerio Público haya hecho esa filtración y menos nosotros”.

Corral Jurado reconoció que el desvío que se aduce en la publicación de Reforma es cierta, e incluso existe ya una sentencia en contra del ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, por haber colaborado en la distracción de 246 millones de pesos de las arcas estatales para entregarlos al Revolucionario institucional.

No obstante, el jefe del ejecutivo puntualizó que hasta la fecha no hay elementos que permitan confirmar la participación de ex funcionarios del PRI Nacional en estos delitos, como se asegura en la declaración brindada presuntamente por Jaime Herrera.

En este sentido, el gobernador indicó que desde su perspectiva, los responsables de la filtración podrían ser los mismos defensores de César Duarte, ya que en los documentos que se publicaron junto a la nota aparece el sello de un Juzgado Federal, donde se está resolviendo un juicio de amparo.

Lo anterior con la intención de presionar al gobierno federal para frenar el proceso de extradición que está apunto de concluirse en la PGR, por lo que exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a no dejarse amedrentar por el prófugo de la justicia que es César Duarte.

“Yo tengo una apreciación personal de esta nota sobre todo por elemento gráfico que plantea la información, esta información sobre los expedientes está en varias instancias, ya no solamente con nosotros, con el juzgado, con la PGR, ahí vienen los sellos de la instancia de Amparo en materia federal. por lo que yo no descartaría que haya sido el propio ex gobernador César Duarte el que haya filtrado esta información porque está en el ámbito del amparo”.