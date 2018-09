Son “Mala leche” acusaciones en mi contra: Pinedo

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, calificó como “mala leche” la publicación realizada por El Diario de Juárez sobre contratos amañados para favorecer a una empresa vinculada a su cuñada, que además en funcionaria de esta área.

De acuerdo a esta investigación, Pinedo encabeza una red en la que participan en esta su pareja, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón; su cuñada, que además es directora de Administración de Comunicación Social, Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilan y Efraín Alonso (o Alonzo) Maldonado Delgado dueño de la empresa Xtreme Sports y pareja de la última.

En este 2018, la Coordinación de Comunicación Social ha asignado 4.9 millones de pesos a través de adjudicaciones directas a Xtreme Sports, por los servicios de grabación de spots y videos referentes al Priemr Informa del Gobernador Javier Corral Jurado.

Dicha moral existe desde 2002 como empresa dedicada a la compra, venta, arrendamiento, producción, distribución y otras, de paredes escaladoras “y cualquier otro producto o actividad semejante destinado a la diversión humana y en general para todo tipo de eventos y fiestas privadas”, pero que en octubre de 2016 cambió su objeto social, para adecuarse a los servicios que actualmente presta al gobierno de Chihuahua.

“Eso no es noticioso, tiene que ver con pesos y centavos y es una campaña de dos años que ha emprendido los Diarios de Juárez y de Chihuahua porque Oswaldo rodríguez, su director, a mí en 2017, cuando estábamos negociando el contrato, me dijo ‘inadmisible no menos de 30 millones de pesos’ y cito textual”, señaló Pinedo.

Refirió que los datos obtenidos por este medio de comunicación son públicos y están en el portal de transparencia de Comunicación Social, por lo que pueden ser consultados por cualquier persona.

Además, comentó durante el 2017, el área de Comunicación Social adquirió servicios similares por 4 millones 39 mil pesos con tres empresas, sin embargo, Xtreme Sport ofreció servicios por 4 millones 175 mil pesos pero con cobertura en vivo a nivel nacional, entre otras ventajas.

Por otra parte, aseguró que los gastos de la presente administración para este rubro es mucho menor al que se realizó durante el último tramo del gobierno de César Duarte, quien en nueve meses erogó 6 millones 235 mil 615 pesos.

En cuanto a la relación familiar o sentimental que se tiene con esta empresa nada tienen que ver con la decisión de contratar a la compañía y que no hablará de su vida privada pues es parte del golpeteo constante que realizan algunos medios de comunicación a las acciones de gobierno.