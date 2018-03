Son falsas acusaciones de acoso sexual; daremos con autores intelectuales del documento: Sofío Ramírez

Noticias de Chihuahua.-

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Chihuahua, Sofío Ramírez Hernández, calificó como falsas las acusaciones en su contra por acoso sexual realizadas en un documento entregado a la dirigencia estatal y a la dirigencia nacional del partido tricolor.

El delegado afirmó que ya se encuentran identificado a los autores materiales e intelectuales de este documento, presumiendo que estos deben tener recursos pues una vez que se entregó el documento ante la dirigencia estatal, horas más tardes se entregó el mismo de manera personal a la dirigencia nacional, por lo que ya fueron solicitados los libros de visitas y los videos de ambas dirigencias para proceder.

“Es falso, grotesco y absurdo, una cobardía pretender señalar algo que no existe, además de que no son los tiempos y no se encuentra en agenda los temas de las regidurías, estamos con registro de candidatuas de otra índole y el registro de las planillas le corresponde a los municipios no al Comité Directivo Estatal”, refirió el delegado luego de que se detallara que este hacía propuestas sexuales a militantes para darles un espacio en regidurías.

Agregó que estará presentando una queja en el Comité Directivo Estatal para que se explique porque se le dio la entrada a un documento que va sin firma, y que aunque en algunas ocasiones deben guardarse los nombres, hay que determinar la responsabilidad del contenido del documento que fue entregado también ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y dirigido a Enrique Ochoa Reza, presidente nacional.

“Se pidieron los videos del comité directivo y los registros, se tiene identificada a la persona que mandó el oficio ayer, es una mujer que no quiso dar su nombre, horas más tarde entregaron el mismo documento de manera personal ante el CEN, lo que acredita que participaron más personas en esto y que cuentan con los recursos para poder presentar un documento en la Ciudad de México”, precisó el delegado.

Añadió que estará solicitando la intervención de las autoridades correspondientes y de las unidades de inteligencia para rastrear a las personas, autores intelectuales y materiales, pues exigirán se aplique la ley para que no se haga mal uso del ejercicio de la libertad de expresión y se manipulen documentos.