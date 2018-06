Son 8 los desaparecidos tras derrame de presa; ya están identificados 

Noticias de Chihuahua.-

Autoridades estatales informaron que son ocho los trabajadores de la mina Río Tinto, en el Municipio de Urique, los cuales permanecen desaparecidos tras el colapso de un muro de contención de la presa de desechos en un área en donde se encontraban 20 empleados de esta mina en labores de reparación.

Los desaparecidos fueron identificados como José María Santini Vega, Jacobo González Vázquez, Óscar Manjarrez, Abraham Salmerón, Román Rodríguez, Óscar Castellón, Monserrat Cervantes y Juan Escalante; y los dos lesionados responden a los nombres de José Bustamante Aguirre y Antonio Vega Trasviña, quienes ya se encuentran en la capital de Chihuahua en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El accidente fue reportado en primer instancia en redes sociales por habitantes del municipio de Urique y detallaban que el número de desaparecidos ascendía a catorce, sin embargo el dato no fue confirmado por las autoridades, ya que el coordinador de Protección Civil Estatal, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, se trasladaba tras el reporte al poblado de Cieneguita para valorar la magnitud del desastre.

Al personal operativo de la Coordinación de Protección Civil se sumaron otros rescatistas de diferentes instancias, incluyendo personal de la mina de Palmarejo, ubicada en el municipio de Chínipas y se estableció contacto con Ricardo de la Cruz, director de Protección Civil Nacional y Edson Vargas, director de Emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quienes ofrecieron apoyo para la contigencia.

Tras el anuncio de la salida de brigadas de rescate a la zona, habitantes de Urique denunciaron que fue prolongado el tiempo en que no vieron personal de Protección Civil auxiliando para atender la contingencia y dejaron ver su temor a que la empresa que opera esta mina no se hiciera responsable por la posibilidad de una clausura o demanda por no tomar las medidas conducentes para que no se reventaran las presas de jales.

En el año 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma temporal las actividades de una minera del corporativo Río Tinto SA de CV, ubicada en el municipio de Rosario, ya trabajaba sin autorización pues no se entregó el impacto ambiental vigente emitidio por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según los reportes periodísticos, la empresa se amparaba con una autorización de impacto ambiental que le fue otorgado en el año 2008 pero siguió operando pese a que se venció la vigencia entregada por cinco años.