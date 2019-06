Somos una familia católica, esperamos que los Romero se recuperen de su pérdida: enfermero

Noticias de Chihuahua.-

Al cierre de la audiencia de imputación que se siguió en su contra por el multihomicidio de la familia Romero Armendáriz, el enfermero Jorge Albero C. A., pidió por que los familiares y amigos de las víctimas encuentren pronta recuperación por su pérdida.

Este miércoles fueron presentados Jorge Alberto C. A., enfermero del IMSS; su esposa Lizeth C. S. y su hijo Jorge Alberto C. C., acusados del asesinato de cinco miembros de la familia Romero Armendáriz en 2018, para formularles imputación por el delito de homicidio calificado dentro de la causa penal 1614/2019.

Tras escuchar los antecedentes presentados por le Ministerio Público, el juez impuso un años de prisión preventiva en contra de los tres detenidos y se estableció el 10 de junio para la audiencia de vinculación a proceso.

Posteriormente, Jorge Alberto C. A. declaro:

“A los familiares de las víctimas, de todo corazón que salgan adelante… nosotros somos una familia católica, creyente y con temor de dios entonces ojalá y se esclarezca esto para que ellos se recuperen rápidamente de este terrible dolor. Nosotros así lo sentimos. Conocemos a la familia y ojalá y esto ayude a esclarecer las situaciones”.