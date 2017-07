Solicitó Fepade desafuero de Karina Velázquez: SFP

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, señaló que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ya solicitó la declaración de procedencia o desafuero en contra de la diputada local del PRI, Karina Velázquez Ramírez, a fin de que pueda enfrentar la acusación que se le hace haber recibido más de 14 millones de pesos del gobierno estatal durante el 2015 para financiar las campañas electorales de ese año.

“En este caso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales nosotros tenemos entendido que hizo ya la solicitud de procedencia”, afirmó Olmos Loya, quien detalló que esta solicitud debe ser recogida por el Congreso de la Unión que debe aprobarla antes de enviarla al Congreso del Estado, donde también deberá someterse a votación.

En este sentido, la funcionaria manifestó que más allá de que el Revolucionario Institucional mantiene la mayoría en el congreso federal, confía en que los diputados tendrán la consciencia de que su deber como representantes ciudadanos es atender la demanda de social de acabar con la corrupción y las injusticias en el país, y no defender únicamente los intereses de un partido o una figura política.

De igual manera indicó que en el poder legislativo local se han presentado declaraciones desafortunadas en las que se pide a la SFP que espere a que Velázquez Ramírez concluya su periodo como diputada para que se enfrente al proceso correspondiente, por lo que llamó a todos los congresistas a garantizar que cualquier personas que pudiera haber cometido algún ilícito se presente ante la justicia, ya que el objetivo del Estado no es que la priísta sea detenida, sino evitar que exista impunidad.

“Todos tienen que enfrentar la justicia, no importa su calidad, si son o no diputados, la idea es que todos son iguales a la ley y que ella tiene que enfrentar su proceso… La justicia no puede esperar, nosotros lo que pedimos que cuando ese trámite esté aquí ante el congreso todos los diputados de todos los partidos entiendan que lo que los ciudadanos buscan es la justicia y lo que se pide es que ella enfrente la justicia”.