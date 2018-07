Irá a juicio abreviado Pedro Mauli Romero por desvío de 63 mdp al PRI

Noticias de Chihuahua.-

La defensa del exsecretario de Finanzas del PRI Estatal, Pedro Mauli Romero Chávez, solicitó un procedimiento abreviado para definir la causa penal federal 7018/2018 referente a su participación en el desvío de 63 millones de pesos que recibió de la administración de César Duarte Jáquez para inyectarlos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con esta petición, Pedro Mauli reconoció su responsabilidad en los delitos que le fueron imputados, renunció a la posibilidad de someterse a un juicio oral y aceptó someterse a una sentencia basada en la solicitud del Ministerio Público.

El juez federal Eduardo Javier Torres Sáenz estableció que el procedimiento abreviado se realizará el 22 de agosto del presente año a las 14:28 horas en los juzgados del Poder Judicial de la Federación.

El 12 de octubre del 2017, la Fiscalía General del Estado atribuyó a Pedro Mauli, en su carácter de secretario de Finanzas del PRI Estatal, la recepción de aportaciones mensuales de tres millones de pesos por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda desde junio del 2014 hasta diciembre del 2015.

En los antecedentes, el MP detalló que en diciembre del 2014 recibió también una aportación adicional por una cantidad de 3 millones 663 mil 668 pesos y en diciembre de 2015, de 3 millones 166 mil 676 pesos, lo que suma una cantidad total de 63 millones 833 mil 333 pesos.

Estos recursos fueron desviados de las arcas públicas por funcionarios de la dependencia estatal citada, a través de la cuenta BBVA Bancomer 0166143970 perteneciente a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, destinada al pago de nómina de los empleados estatales.

Sin embargo, al término de la audiencia la juzgadora accedió a la petición de la defensa de declarar incompetente al órgano jurisdiccional estatal, toda vez que se trata del mismo tipo de delito que el del causa penal federal.

Por este motivo, se entregó el expediente a los juzgados federales, para que se integrara a la investigación abierta por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) relativa al desvío de 14 millones 609 mil 583 pesos al partido tricolor, provenientes de descuentos a las compensaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado, según se asienta en la causa penal 457/2017.

Fue el 27 de junio del 2017 cuando se dictó auto de vinculación a proceso por esta causa a Romero Chavez, asó como al ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral; al exdirector de Egresos, Jesús Olivas Arzate y al ex director de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre.

Los imputados fueron los únicos cuatro ex funcionarios que atendieron el citatorio de la justicia federal a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que ni el ex gobernador César Duarte Jáquez, la ex diputada local, Karina Velázquez Ramírez; el ex director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, ni el ex coordinador administrativo, Adrián Dozal Dozal, se presentaron a las audiencias.

Por este caso, el Consejo General del Instituto Nacional (INE) aplicó una multa de 36.4 millones de pesos al PRI luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización acreditara la recepción ilegal de estos 14.6 millones de pesos.

En cuanto al proceso judicial, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que hay un amparo promovido por los imputados, por lo que el procedimiento estará detenido en la etapa intermedia hasta que se resuelvan los recursos.