Sin pluris tomarían protesta nuevos diputados

La presidenta del Congreso del Estado, Karina Velázquez Ramírez, informó que aunque la Sala Regional en Guadalajara haya ratificado la asignación de diputados plurinominales realizada por el Instituto Estatal Electoral (IEE), aún no llega la notificación y de no llegar para el viernes, el próximo sábado estarían protestando los 22 diputados por mayoría relativa sin la presencia de los once plurinominales.

Señaló que espera que para el viernes ya se pueda obtener esta notificación y convocar a la reunión previa que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo para definir que diputados estarán asumiendo como integrantes de la mesa directiva, pero si no hay notificación se elegirá solamente de los legisladores electos por la vía mayoría relativa y posteriormente podrían existir cambios.