Sin iniciar auditorías de la SFP en la UPNECH

La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, señaló que hasta el momento no se han iniciado con los procesos de auditoría en la Universidad Nacional Pedagógica del Estado de Chihuahua (UPNECH).

Por un lado, Olmos Loya refirió que esperan que en la brevedad se pueda arrancar con la auditoría que se tenía prevista en la Dirección del Campus Chihuahua, donde se separó al director Arturo Limón Domínguez, en tanto se concluía el proceso.

Por otra lado se tenía prevista una revisión a la Rectoría, encabezada por Victoria Chavira Rodríguez, la cual tampoco se ha iniciado.

No, nosotros no hemos iniciado proceso de auditoría. Está pendiente la adutoría que iba a realizar un despacho que nosotros acreditamos que no ha podido iniciar porque, quien fuera director, no le dio entrada pero está pendiente iniciar”