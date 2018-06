Imparcialidad en elección de magistrados; convenceré al Congreso: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que la elección de los magistrados que ocuparán siete salas del Poder Judicial del Estado será imparcial y basada en el currículum y experiencia de cada aspirante.

El mandatario estatal reconoció la labor del Consejo de la Judicatura Estatal para elegir a los 21 aspirantes a partir de los exámenes de conocimientos e incluso psicológicos a los que fueron sometidos, los cuales garantizan que cada uno de ellos cuenta con la capacidad, la trayectoria y los méritos para ocupar una magistratura.

“Quienes están ahí están por sus méritos, independientemente de los casos que lleven de las relaciones que tengan de los años que tengan en el poder judicial”, puntualizó el mandatario ante las especulaciones de que se apoyará a aquellos jueces que han llevado los casos de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, destinada a perseguir y sancionar la corrupción de la pasada administración.

´Subrayó que el Ejecutivo no intervino en el proceso que realizó la Judicatura y que pór su parte, se dará una semana para revisar cada uno de los perfiles y reunirse con aquellos aspirantes que deseen hacerlo a fin de elegir las siete propuestas que serán turnadas al Congreso para su ratificación.

“Estoy revisando los currículums de todos, quienes me han pedido verme los he recibido y he platicado con ellos y con algunas de ellas, fundamentalmente para conocernos. Ahora lo que yo estoy haciendo es una valoración sobre las currículas que me han entregado y un poco de conocer las motivaciones de estos aspirantes”.

Además, dijo que buscará convencer al Congreso del Estado de hacer una selección correcta por lo que dialogará con todas las fuerzas políticas para “coronar” un proceso muy transparente y riguroso, sin favoritismos pero con unidad y consensos.