Sin descartar suma de Patricio Martínez a Morena; no le darían candidatura

El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, no descartó que el ex gobernador Patricio Martínez firme el acuerdo de unidad del próximo tres de septiembre, pero aseguró que no habría candidatura a cambio de esta suma.

Detalló que no tienen confirmado si Patricio Martínez será uno de los políticos o figuras que estará firmando por este acuerdo de unidad que se firmó ya en el estado de Chihuahua y distintas entidades federativas, pero indicó que no podrían descartarlo.

De esta firma es donde salió el rumor en la Ciudad de México de que el priista chihuahuense se sumaría a Morena, por lo que el dirigente manifestó que pese a la suma de personajes de otros partidos no habría candidaturas para ellos.

Indicó que los estatutos son claros y cuando sea momento de definir las candidaturas de Morena para los diversos puestos políticos, quienes aspiran deberán paar por una serie de filtros y candados que se encuentran en los estatutos del Comité Directivo Estatal de Morena.