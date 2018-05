Simpática la propuesta independentista de Terrazas; extrañaríamos “Juaritos”: CJR

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno calificó como “simpática” y muy alejada de la realidad la propuesta de la candidata a la alcaldía de Juárez, Adriana Terrazas Porras, de independizar dicho municipio, pues afirmó que al municipio no se le regresa lo que se merece en cuestiones económicas y fiscales.

“Siempre me han gustado las campañas electorales porque se conocen muchas situaciones para algunos muy simpáticas para otros muy necesarias que hay que llevar a la prácticas. Muchas propuestas como éstas me parecen simpáticas, muy alejadas de la realidad y la posibilidad también sin embargo pues así como ha habido propuestas contra el centralismo he encontrado propuestas contra el federalismo aquí en Chihuahua”.

No obstante, Jáuregui Robles reconoció que este tipo de iniciativas, que ya se han presentado en el pasado con un candidato que propuso independizar la Tarahumara, tiene más el propósito de llamar la atención.

“La propuesta lleva más el propósito de generar interés y despertar la candidatura, que de caso que realmente ocurra, extrañaríamos mucho a juaritos”, bromeó el funcionario estatal.

Añadió que si la candidata tiene por argumento la inequidad con la que se ha tratado a Juárez es algo que debería reclamar a las administraciones estatales desde Patricio Terrazas hasta César Duarte, pasando por José Reyes Baeza, todas ellas del PRI.