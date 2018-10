Siguen “jaloneándose” PAN y Morena comunicación social de Congreso

Noticias de Chihuahua.-

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado reiteró su postura de mantener la oficina de Comunicación Social del Poder Legislativo en la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, luego de que el presidente del Congreso, Jesús Villarreal Macías, señalara que era necesario que esta dependencia quedara a cargo de la presidencia y para esto se tenía que realizar una reforma a la Ley Orgánica.

Tras un ejercicio realizado por comunicación social de Morena, el grupo parlamentario aseguró que actualmente la dependencia de comunicación social se encarga solamente de favorecer al Partido Acción Nacional (PAN), por lo que consideraron que esta área debe responder a la conformación plural de la legislatura, servir a todos los diputados y diputadas y no solamente al presidente de la mesa directiva.

Según la información del grupo parlamentario de Morena enviada en un comunicado de prensa, en el Congreso de Chihuahua hay al menos 15 empleados de la oficina de Comunicación Social y además se contratan servicios o pagos de publicidad que no se encuentran transparentados y en la página web solamente se informa de cantidades millonarias sin especificar lo detalles de estas erogaciones.

La fracción morenista añadió que plantea la transparencia de la compra de publicidad y servicios, reducir los gastos que no sean necesarios y no buscan quitar convenios a los medios de comunicación, pero si realizarse de manera equitativa y justa sin importar si la línea editorial de determinado periódico es afín o no a Javier Corral y al Partido Acción Nacional (PAN).