Sí pidió MP prisión preventiva para “El Viejón” y era procedente: fiscal

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el Ministerio Público sí solicitó la prisión preventiva en contra de Heberto Hernández Nevárez, alias “El Viejón”, pero la juez Fabiola Domínguez no la aplicó pese a los antecedentes del imputado.

Peniche Espejel reiteró que “El viejón” fue presentado ante la jueza por haber sido detenido en posesión de un vehículo robado y armas de fuego, no por el homicidio de los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, ocurrido el 13 de junio en la carretera que conduce a Santa Clara, municipio de Namiquipa.

Señaló que pese a que la posesión de armas no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, los códigos de procedimientos penales no establecen a “rajatabla” que no se deba imponer esta medida cautelar, sino que se señalan cuáles son por los que debe aplicarse de manera obligada.

En este sentido, el MP pidió a la jueza aplicar la máxima medida cautelar en contra del imputado debido a sus antecedentes delictivos y por ello era procedente que se impusiera, y esto obra en las constancias de la audiencia.

Peniche aclaró que Heberto Hernández ya había sido vinculado anteriormente con el beneficio de seguir su proceso en libertad, mientras que en esta ocasión de le formuló imputación con la misma prerrogativa.

Por otra parte aseguró que ay se está trabajando en la carpeta de investigación en su contra por la ejecución de los dos miembros de El Barzón y que se revisará el contenido del boletín de prensa que dio a entender que se le había detenido por este hecho.