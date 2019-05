Si no hay autorización de diputados, no hay alumbrado público: Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de Chihuahua, Maru Campos dio a conocer que los legisladores tendrían hasta el 30 de mayo para que voten por el proyecto Iluminamos Chihuahua. Y es que dijo que si no lo autorizan no habrá alumbrado público, pues son ellos quienes deben de aprobar o no el techo financiero, es decir el presupuesto para pagar a 15 años la modernización del alumbrado LED en la capital.

Y es que el objetivo de Maru Campos es que todo Chihuahua tenga luz de calidad, calles iluminadas, mismas que darán más seguridad a los pobladores.

No obstante, que todos los capitalinos por fin gocen del alumbrado, pues en la ciudad se tienen detectadas 20 colonias sin alumbrado pese a que pagan sus impuestos federales.

Campos Galván aseguró que de aprobarse se hará la licitación pública, nacional y transparente.

“Hacemos un llamado a todos los diputados de todos los partidos políticos para que apoyen al Municipio de Chihuahua”, expresó al referir que ya tienen más de un mes socializando este proyecto con empresarios, UACH, jurídicos, financieros, entre otros.