Confía Corral que la SCJN ratificará al Consejo de la Judicatura

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la legalidad del Consejo Estatal de la Judicatura este lunes, una vez que revise las controversias constitucionales presentadas por el pleno del Tribunal Superior de Justicia y del magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes.

“Confiamos en que la Corte respete y haga valer la constitucionalidad e los actos del Congreso de Chihuahua. Nosotros estuvimos de acuerdo con esas reformas, de hecho las impulsamos y las promulgamos cuando el Congreso las aprobó. Discrepamos de la impugnación y confiamos en que la Corte respalde las decisiones de los poderes legislativa y ejecutivo de Chihuahua”.

Corral Jurado subrayó que la resolución que emita la SCJN definirá si se mantiene o no el actual diseño del Consejo de la Judicatura que también fue impulsado desde el ejecutivo y al que considera como “una de las mejores cosas que le ha pasado a Chihuahua en términos de transformación del poder judicial” y cuya disolución podría traer consecuencias lamentables para la entidad.

Por otra lado, el mandatario estatal descartó tener injerencia alguna sobre las determinaciones del poder judicial e incluso retó a los magistrados y jueces a señalar si alguna vez han recibido alguna llamada suya para sugerirles el sentido de sus resoluciones.

“Todas las reformas que nosotros planteamos fuero públicas, a través de la vía correcta que es el Congreso del Estado. Sí dijimos que buscaríamos un Consejo de la Judicatura con carácter ciudadano, no los pudimos lograr del todo porque el propio poder judicial no aceptó, pero llegamos a un acuerdo que me parece que fue muy bueno para Chihuahua. A partir de ahí no me he metido con ninguna decisión del poder judicial. No hay un solo magistrado, uno solo, no hay un solo juez en el estado de Chihuahua, reto a todos a que haya uno solo que diga que el gobernador le ha llamado para sugerir el sentido de una resolución. He sido muy respetuoso”.

Las controversias 150/2016 y 179/2017 fueron presentadas por el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes debido a su destitución de la Presidencia el pasado 10 de noviembre del 2016, y por el Pleno de magistrados debido a las facultades que otorgaron diputados locales al Consejo de la Judicatura del Estado.