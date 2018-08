Si hay despidos, pero se han respetado derechos: Pensiones; diputada rechaza justificación

Noticias de Chihuahua.-

Esta mañana el titular de Pensiones Civiles del Estado, Alberto Herrera González, reconoció que si hubo despidos en la institución médica, sobre todo de especialistas, pero justificó que esto se dio por sobresaturación y por tal razón se buscó que los médicos despedidos fueran cubiertos totalmente en sus derechos laborales y se les liquidara conforme a lo dictado por la ley.

Herrera González manifestó a la presidenta de la comisión de salud, Rocío Saénz Ramírez, que solamente hay problemas en cinco casos que se encuentran en proceso de demanda, pues estos no estuvieron de acuerdo con las condiciones del despido, pero el resto de los médicos fueron liquidados conforme a derecho y se logró conciliación con ellos antes de llegar a tribunales.

Tras esta respuesta al tema de los despidos de médicos, la presidenta de la comisión aseguró que ella contaba con más casos de médicos que se quejaron por las condiciones y por los despidos que consideraron como injustificados, por lo que se comprometió a entregar la lista de los doctores que fueron entrevistados por legisladores ante las quejas por estos motivos.

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Liliana Ibarra, consideró que si todos los médicos fueron liquidados y se respetaron sus derechos no se podía hablar de un despido injustificado, postura que rechazó la presidenta de la comisión al indicar que no por firmar consentimiento se eliminaba el hecho de haber sido despedidos por razones que no fueron precisadas.