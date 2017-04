Si comprueban que intervine en el nombramiento de mi hermana, renuncio: Jáuregui

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, aseguró que renunciaría a su cargo en caso de comprobarse su intervención en el nombramiento de su hermana, Brenda Leticia Jáuregui Robles, como titular de la Coordinación de Atención Ciudadana de la Secretaría de Educación y Deporte.

Jáuregui Robles destacó la trayectoria y capacidad de su hermana para ocupar un cargo que incluso ya había ostentado hace 20 años, durante la administración de Francisco Barrio Terrazas, además de contar con una amplia experiencia como docente.

El funcionario añadió que se sorprendió al enterarse de la designación de su familiar, ya que la misma corrió por cuenta del propio secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, y en ningún momento tuvo injerencia en la decisión.

“Si alguien llega a probar que yo tuve algo que ver en ese nombramiento, renuncio a mi cargo, no hay nada al respecto, y comprenderán que no la puedo perjudicar nada más por el apellido, no depende de mí, no tengo ningún vínculo con la secretaría, no tengo ningún interés particular, no estamos faltando a ninguna norma, la libertad de trabajo está plenamente establecida… no soy su superior jerárquico ni tengo ninguna injerencia, de hecho ella tiene, y lo puedo decir abiertamente, muchos más méritos que yo para estar aquí”.