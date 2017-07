Si aumentan plazos y tasas, Corral sí necesitará aprobación de Congreso para refinanciamiento

Noticias de Chihuahua.-

Pese a que las autoridades estatales han señalado que no es necesaria la aprobación de Congreso para la adquisición de un nuevo crédito de 20 mil millones de pesos, el decreto que fue enviado por la Secretaría de Hacienda para el refinanciamiento de la deuda no específica las condiciones que debe cubrir el Ejecutivo para poder adquirir este recurso sin necesidad del aval de Congreso.

Según la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 23, las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorización específica de la legislatura local, siempre y cuando cumplan con que exista una mejora tasa de interés, sin embargo en el decreto no se específica como se garantizará esta condición puesto que primero se busca la aprobación y después la negociación partiendo de una subasta inversa con instituciones bancarias.

Otra de las condiciones que marca dicho artículo y que debe cumplir el Poder Ejecutivo para adquirir el crédito sin el aval del poder legislativo es que no se incremente el saldo insoluto de la deuda, no se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos, el plazo de duración del pago e intereses de financiamiento durante el periodo de administración en curso, ni durante la totalidad del financiamiento.

En el artículo 24 de dicha ley, se indica que para la aprobación del Congreso debe especificarse el monto autorizado de la deuda u obligación, el cual será de 20.4 mil millones de pesos, el plazo máximo autorizado para el pago y el destino de los recursos, detallándose en el decreto que se usaría para proyectos sociales, sin especificar de qué tipo y cuáles, pero según las explicaciones del secretario de Hacienda al Congreso del Estado esto también serviría para cubrir déficit de varias dependencias en términos burocráticos.

En dicha ley se detalla que Gobierno del Estado, o el ente público que requiera la adquisición de un crédito, debe de utilizar los beneficios o ahorros de recursos específicamente para apoyos o programas sociales, faltando especificaciones sobre esto en el decreto enviado por Oficialía de Partes que fue dictaminado en igualdad de condiciones con la negativa de la diputada Adriana Fuentes Téllez por las dudas y falta de información.

Posicionamiento de la oposición en Congreso

La diputada Adriana Fuentes Téllez señaló que si Gobierno del Estado realmente no necesitara de la aprobación del Congreso, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, no habría tenido que acudir en tres ocasiones a buscar el aval de los legisladores:

“Con frecuencia señalan los supuestos beneficios que traería la reestructura, hablan de una supuesta transparencia y no fueron para incluir en la iniciativa la información mínima, como los estudios de viabilidad realizados por Bancomer y cada vez que viene un Secretario a “explicarnos” se les olvida las manzanitas con las que dicen que nos explican, aunque en el pasado periodo extraordinario los que señalaron que tenían dudas fueron los propios legisladores del PAN; en diversas ocasiones cuando le solicitamos los detalles a los de Hacienda, ellos nos respondieron que no era posible entregar tal si no hasta que estuviera aprobado por el Congreso y ahora resulta que si saben cuánto pierde el Estado por minuto, si no se da dicha reestructura”