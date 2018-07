Señala IEE 99.60% de casillas instaladas; no se han reportado 21

Noticias de Chihuahua.-

Durante el último reporte brindado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) se señaló que ha sido instalado el 99.60 por ciento de las casillas del estado, es decir, faltan 21 de las 5 mil 297 sedes aprobadas.

Al reanudarse la sesión permanente del IEE, las consejeras electorales Julieta Fuentes y María Elena Cárdenas, señalaron que la mayoría de las casillas que no se han reportado como instaladas se ubican en el Distrito con cabecera en Guerrero.

Estos municipios, al encontrarse en la región serrana, cuenta con vías de comunicación son limitadas para el flujo inmediato de información.

En ese sentido, se puntualizó que el hecho de que estas 21 casillas no han sido reportadas no significa necesariamente significa que no se hayan instalado.