Seguridad de bares radica en los propietarios; no denuncian presiones de la delincuencia: fiscal

Noticias de Chihuahua.-

Tras la balacera registrada el domingo pasado en el “drive-inn” La Hacienda, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, refirió que la seguridad de este tipo de establecimientos radica en los propietarios, quienes deben aplicar los reglamentos y denunciar cualquier tipo de presión por parte del crimen organizado.

“En principio que creo que la primera responsabilidad radica en los propietarios porque tienen segmento en el cual es muy sensible, es decir, venta de alcohol, altas horas de la noche, etc., entonces si ellos mismos no cumplen con los reglamentos tal y como está establecido, ellos mismos están exponiendo a sus establecimientos a un tipo de venta de droga y ese tipo de cuestiones”.

Peniche Espejel indicó que los dueños de bares y centros nocturnos tienen la obligación de establecer las medidas de seguridad pertinente para garantizar el bienestar de sus cliente y que incluso pueden solicitar el apoyo y asesoría de las autoridades.

De igual manera los exhortó a denunciar de manera formal intentos de extorsión o presiones del crimen organizado, pues la Fiscalía sólo tiene conocimiento indirecto de este tipo de hechos.