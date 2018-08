Seguirá Esperón en libertad; pagará garantía de 8 mdp y portará localizador

Noticias de Chihuahua.-

El juez de control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, impuso al exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, el presentarse ante la autoridad cada ocho días, otorgar una garantía de ocho millones de pesos y portar un localizador electrónico con cargo a su patrimonio, por un plazo de un año, como medida cautelar para garantizar su comparecencia en el proceso que se sigue en su contra, por la causa penal 2550/2018, referente al delito de peculado agravado por un monto de 20 millones de pesos, perpetrado en el 2015, mediante la simulación de un pago a un contratista de la Ciudad Judicial.

El Ministerio Público refirió que tras acudir a varios domicilios y entrevistar a vecinos, no se logró localizar al exfuncionario, lo que exhibe una falta de arraigo y con ello la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia.

Asimismo, el MP refirió que la pena por el delito de peculado en calidad de coautor amerita una pena de hasta 12 años de prisión, además de la reparación patrimonial que asciende a los 20 millones, lo que también significaría una posibilidad de que el imputado se evada de la justicia.

Además, refirió que en el momento de su detención, ocurrida durante la noche de miércoles, Esperón acababa de llegar de un viaje en autobús de la ciudad de Durango hacia Chihuahua, además de que se encontró un boleto a nombre de Manuel Esperón y no de Eduardo, con lo que se puede presumir que pudiera tener la intención de huir del estado.

Por su parte, fue la defensa la que solicitó medidas cautelares diversas, toda vez que consideró que no existen los riesgos establecidos por la Fiscalía y por ello sugirió que su representado porte un localizador electrónico cuyos gastos sean absorbidos por él.

Abundó que los agentes investigadores nunca se constituyeron propiamente en el domicilio de Esperón, sino que entrevistaron a dos vecinos que, primero, confirmaron que él vivía ahí pero luego dieron datos distintos al asegurar no que hacía un mes que no lo veía y otro que tenía tres meses sin saber de él.

Manifestó que en la investigación no existe una actuación de la que se desprenda una citación a su representado, lo que demuestra que los agentes no tenían la intención de verificar la disponibilidad del mismo, sino acreditar que no podían encontrarlo.

Sobre la detención, la defensa comentó que el nombre equivocado en el boleto pudo derivar de un error humano toda vez que para tramitar este documento se requiere presentar una identificación oficial, sin dejar de lado que es absurdo pensar que el imputado quisiera huir, primero porque ni siquiera sabía que estaba siendo investigado y además porque venía de regreso a Chihuahua.

Esperón también usó la palabra para pedir al juez que tomara en consideración que cuenta con un negocio, proyectos y su familia en Chihuahua, los cuales no echaría por la borda para huir, y que aplicará otra medida cautelar.

Con la determinación del juez de no imponer prisión preventiva, el imputado podrá seguir el proceso en libertad y se presentará nuevamente ante el tribunal el martes 7 de agosto para la audiencia de vinculación o no a proceso.