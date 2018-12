Se votarán tablas catastrales sin conocer si hay aumento o no en predial

Noticias de Chihuahua.-

A pesar de que anteriormente se presentó un exhorto por la bancada de Morena, dirigido a los municipios, para que dentro de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción no se contemplaran aumentos por más del cinco por ciento al impuesto predial, el día de hoy se aprobarán dichas tablas sin conocimiento de si existe o no un aumento a dicho impuesto.

El diputado de Morena, Francisco Humberto Chávez, precisó que dentro de las tablas enviadas por los municipios no se establece un comparativo de cuánto se cobraba durante el año pasado y cuánto se cobrará por el impuesto predial para el ejercicio fiscal del 2019, por lo que se desconoce cuál será el verdadero incremento en este sentido y si se tomó en cuenta el exhorto del Congreso.

Durante la sesión del jueves pasado, el grupo parlamentario de Morena presentó una moción al presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, Jesús Valenciano García, para que se regresarán las tablas catastrales a la comisión y poder analizarlas por parte de la bancada morenista, pues se desconocía en qué términos habían llegado al congreso local.

Esta petición fue aceptada y tras un análisis, los legisladores de Morena precisaron que debido a que no existe un comparativo entre los pagos anteriores y los pagos del próximo año, no conocen la situación del impuesto predial y por lo tanto no se conoce si se presentará un aumento por encima del incremento en la inflación, según refirieron en rueda de prensa.

Para estos efectos se presentará un exhorto a la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública a fin de que se contemple en las leyes de ingresos de los 67 municipios, mayores incentivos por pronto pago a los contribuyentes, además de que en el cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, incluyendo el impuesto predial, no se aumenten en más de un cinco por ciento en términos reales.

El diputado de Morena, Benjamín Carrera, agregó que presentarían reformas a la Ley de Catastro y a los códigos municipales para que cuando se entreguen las tablas catastrales al Congreso del Estado, se contemple la entrega de una tabla comparativa para conocer el incremento real de los impuestos que se considerarán para los ingresos propios.