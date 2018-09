Se reserva Corral hablar sobre elección del PAN; no es el momento, dice

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, indicó que por el momento no se pronunciará sobre su candidato de preferencia en la contienda por la presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, toda vez que la atención se ha centrado en el tema de seguridad en la entidad tras el homicidio del empresario Uriel Loya Deister.

“Sí tengo, pero me parece que ahorita un tema con otro no. Cada cosa en su momento y yo con mucho gusto les comparto mi punto de vista. Después me voy a pronunciar. A nivel local yo no tengo ninguna manifestación ahorita”, señaló.

Ayer por la tarde, la exsecretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos, acudió a solicitar su registro como aspirante a ser la próxima presidenta del CDE albizul acompañada por el secretario particular de Corral, José Luévano.

Sin embargo, el mandatario se reservó su comentario al respecto pues prefiere esperar a que las circunstancias sean distintas.