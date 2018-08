Se registra Juan Cinco para buscar la ASE

Noticias de Chihuahua.-

Juan Cinco Zamarrón presentó este miércoles su registro para registrarse en la convocatoria para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), misma que cerrará el día de hoy aproximadamente a las tres de la tarde y cuenta ya con más de once aspirantes a ocupar dicho cargo.

Cinco Zamarrón dijo que su inscripción obedece a un compromiso personal con la transparencia, la buena aplicación de los recursos públicos y el trabajar de manera eficiente para brindarle mejores resultados a la ciudadanía que al final del día es el tema principal dentro de los diferentes puestos del servicio público.

Destacó que cuenta con el perfil profesional y académico necesario para fortalecer en mucho la función de Auditor Superior así como para implementar las acciones necesarias para mejorar la economía, eficiencia, eficacia y transparencia en las dependencias del Gobierno del Estado.

El también ex síndico del Municipio de Chihuahua es contador público y licenciado en Administración de Empresas, Maestro en Administración, ocupó diferentes cargos ocupados de administrador y auditor en la iniciativa privada, fue miembro de Canacintra y Canaco, es socio del Colegio de Contadores, ex Secretario de Finanzas y Secretario General del Spauach, ex Secretario de Dirección y Planeación de la FCA de la Uach, Director de la Facultad, profesor titular de tiempo completo en la Uach y ex director general de Cecytech.