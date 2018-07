Sanciona INE al PRI con 36.5 mdp por recibir dinero de Duarte

Noticias de Chihuahua.-

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 36 millones 544 mil 701 pesos por haber recibido dinero ilegal del Estado de Chihuahua durante el Gobierno de César Duarte Jáquez.

El 27 de junio del 2017, se dictó auto de vinculación a proceso al ex secretario de Hacienda, Jaime H.C.; al exdirector de Egresos, Jesús O. A.; al ex director de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel M.A y al secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli R.Ch, por la entrega de 14 millones 609 mil 583 pesos al partido tricolor, provenientes de descuentos a las compensaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado, según se asienta en la causa penal 457/2017.

Los imputados fueron los únicos cuatro ex funcionarios que atendieron el citatorio de la justicia federal a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que ni el ex gobernador César Duarte Jáquez, la ex diputada local, Karina Velázquez Ramírez; el ex director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, ni el ex coordinador administrativo, Adrián Dozal Dozal, se presentaron a las audiencias.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI/CHIH/2259/2016, derivada de la denuncia presentada por la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, en la cual se cuenta que durante el 2015, por instrucción del ex mandatario César Duarte, la Secretaría de Hacienda, a cargo del imputado Jaime Ramón H.C., realizó retenciones de entre el 5 y 10 por ciento de las compensaciones de todos los trabajadores con cargo de jefe de departamento y superiores, con sueldos de más de 12 mil pesos, los días 20 de cada mes.

Asimismo, las investigaciones llevadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del organismo electoral halló que, bajo ese esquema de diezmo, el Gobierno de la entidad desvió al menos 14 millones 617 mil 881 pesos de recursos públicos que fueron mandados a las cuentas del Comité Directivo Estatal del PRI en 2015.

“En la investigación se acreditó que desde la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua se realizaron aportaciones por 14 millones 617 mil 881 pesos al Partido Revolucionario Institucional… Se trató de un esquema de simulación a partir de supuestas aportaciones voluntarias de trabajadores, pero el hecho es que los recursos salieron del erario público y entraron al partido”, dijo Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Murayama indicó que se prevé que la multa propuesta de 36.5 millones sea ratificada por el Consejo General del organismo el 18 de julio.