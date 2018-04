Sale Félix Martínez de Mantenimiento Urbano

Noticias de Chihuahua.-

Federico Muruato Rocha, será el nuevo director de Mantenimiento Urbano, tras la renuncia que presentó ayer Félix Martínez Adriano.

Lo anterior lo informó en conferencia de prensa el jefe de Gabinete del Ayuntamiento, Mario Váquez.

El ex funcionario presentó su renuncia bajo la justificación que será por asuntos personales. Vázquez no abundó si iba a un equipo de campaña, sin embargo en la cuenta de facebook del ex director publicó lo siguiente:

“Amigos hoy presenté mi renuncia al cargo de Director de Mantenimiento Urbano, donde tuve el honor de ser nombrado por nuestra Alcaldesa Maru Campos durante los últimos 18 meses. Debido a proyectos personales me separo de mis funciones pero no sin antes agradecer a Dios, mi equipo, mi familia y todos los que me apoyaron en la gran responsabilidad de servir a los Chihuahuenses para tener una mejor ciudad. #orgullosamenteequipolatorre”